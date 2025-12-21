Marcelo y Tatiana Flores son dos jugadores que hoy en día pertenecen a la plantilla de Tigres, tanto en femenil como varonil. Lamentablemente, aunque ambos han tenido talento en el Arsenal y en la Selección Mexicana femenina, respectivamente, la realidad es que estando en esta escuadra las oportunidades han sido mínimas para ambos.

Por su parte, Silvana, hermana de ambos, tuvo un resurgir en su carrera cuando llegó a los Pumas. Aunque la escuadra universitaria no pudo clasificarse a la Liguilla del Apertura 2025, sus actuaciones fueron destacadas. Sin embargo, ante las situaciones que viven los tres en cada uno de los clubes, ha puesto a pensar en una posibilidad.

¿Los Flores serán refuerzos de Pumas?

De acuerdo con los rumores más recientes, la falta de minutos que los jugadores de Tigres han tenido ha movilizado a sus agentes, por lo que ahora se han ofrecido a los grandes equipos como Chivas y Pumas; el tema aquí es que no sólo iría uno, sino que ambos se quedarían en la misma plantilla haciendo un trato de esta manera.

Pero fue este sábado cuando la propia futbolista auriazul hizo crecer estos rumores haciendo pensar que el futuro de los tres estaría en el cuadro universitario, porque publicó en su Instagram una foto de un medio de fans de Pumas donde ponen juntos a los tres, por lo que hubo comentarios divididos respecto a esta posibilidad.

En el caso de la escuadra de Efraín Juárez hay cabida para un elemento de ataque, ya que es de lo que más se carece, pero todo dependerá de las negociaciones. Por su parte, con Tati, ante la llegada de Roberto Medina, aún se está en duda qué es lo que podría pasar, puesto que apenas está analizando a la escuadra, además la zona baja sería la que más estarían reforzando, por lo que este fichaje sí se pondría en duda.

En síntesis

