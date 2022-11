El Tri comienza su camino en la Copa del Mundo y buscará sumar sus primeros tres puntos en el Grupo C.

¡Llegó el gran día! Este martes 22 de noviembre inicia la participación de la Selección Mexicana en el Grupo C del Mundial Qatar 2022. Los de Gerardo Martino enfrentan a Polonia en un partido clave en el camino hacia los octavos de final del certamen.

El duelo contra las Águilas Blancos representa mucho más que tres puntos para el Tri. Y es que con la presencia de un candidato al título como Argentina, el equipo de Robert Lewandowski es el rival a vencer para una Selección Mexicana que busca trascender en la Copa del Mundo.

Ochoa tiene admiradores en Polonia

Guillermo Ochoa disputará su quinto Mundial, un certamen en el que ha destacado con grandes actuaciones que no pasaron desapercibidas a nivel internacional. La mejor prueba de ello es el testimonio de Wojciech Szczesny, portero de Polonia que en la rueda de prensa previa al debut dejó en claro lo que piensa sobre el capitán del Tri. "He visto cómo ha jugado Ochoa en los Mundiales y siempre ha sido un auténtico genio. Me acuerdo de 2014, que fue un gran Mundial para él", expresó el polaco.

El emotivo mensaje de Diego Lainez

Tras quedarse fuera de la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022, Diego Lainez publicó un emotivo mensaje de agradecimiento a la afición por las muestras de apoyo. El extremo del Sporting Braga asegura que esto le servirá de motivación para seguir creciendo y expresó todo su respaldo a la plantilla que debutará este martes ante Polonia en el Grupo C.

"Gracias a todos por el cariño que siempre me muestran. Estoy seguro que esto será una motivación más para mi carrera y seguir en el camino tras mis sueños. No hay nada más bonito que representar a este país tan hermoso y siempre que tenga la oportunidad lo seguiré haciendo con la misma ilusión del primer día. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo mi apoyo a mis compañeros y amigos, que seguro nos harán sentir orgullosos a todos los mexicanos. Estamos con ustedes incondicionalmente", escribió el mexicano.

