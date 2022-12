En plena disputa de la final del Mundial de Qatar, Checo Pérez dejó en claro su apoyo a la Seección Argentina aunque muchos "no lo entenderían".

Checo Pérez y un apoyo a la Selección Argentina que muchos no entenderían

No jugaban sus Águilas del América. No. Pero Sergio Checo Pérez no quiso perderse la oportunidad de respirar futbol este domingo, habitualmente un día de competencia para él, aprovechando que la temporada 2022 de la Fórmula 1 terminó hace ya un par de semanas.

El piloto mexicano de Fórmula 1 se prendió entonces a la que terminó siendo la mejor final en la historia de los mundiales, que terminó coronando en el Estadio Iconic de Qatar a la Selección Argentina, ganándole a Francia en la definición por penales tras igualar 3-3 en los 120 minutos de juego reglamentarios.

Mucho antes de ese desenlace, apenas Lionel Messi anotó de penal el tanto que le daba a La Albiceleste ventaja de 1-0 en el juego definitorio, Checo Pérez acudió a las redes sociales para demostrar que, a diferencia de lo que sucedió con muchos aficionados mexicanos, el estaría allí haciendo fuerza por Argentina.

"Si te lo explico, no lo entenderías. ¡Vamos!", escribió el piloto de Red Bull en su cuenta de Twitter, añadiendo a sus palabras un corazón celeste que de haber caído en cualquier otro momento del encuentro bien se podría haber prestado a la confusión.

De inmediato, Checo comenzó a recibir la reacción de los fanáticos argentinos. El cariño y el agradecimiento que bien puede servir para terminar de la mejor manera con una rivalidad ridícula entre argentinos y mexicanos que se agudizó en el desarrollo de la Copa del Mundo y que, ojalá, ya no exista en pos de la unión del futbol latinoamericano.