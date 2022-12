En un grupo muy parejo y en el que todavía no hay nada resuelto, los dos equipos buscarán una victoria que los meta en Octavos de Final.

Copa del Mundo Qatar 2022: Japón vs España goles, resumen, polémicas y videos

Este jueves tendrá lugar la última jornada correspondiente al Grupo E de Qatar 2022. En un duelo muy atractivo, Japón y España buscarán el pase a los octavos de Final. Hasta el momento, el equipo de Luis Enrique llega con cuatro unidades, una más que su rival y que Costa Rica.

España, gran favorito a quedarse con el liderato, viene de una histórica goleada ante los Ticos, por 7-0, además de un empate 1-1 frente a Alemania en un encuentro de mucha paridad y gran nivel técnico. Si termina en primer lugar, la Furia se enfrentará ante Croacia en la próxima ronda.

Por su parte, Japón dio una de las grandes sorpresas de la primera jornada, tras remontar el marcador y vencer por 2-1 a Alemania. No obstante, con todo a su favor, no pudo sellar la clasificación y complicó sus chances al caer por la mínima ante Costa Rica. Ahora, un empate puede no bastarle en caso de que haya un ganador entre ticos y germanos.

A continuación, en Bolavip te presentamos todos los videos, acciones y jugadas del partido entre Japón y España.

