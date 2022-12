Portugal recibió una derrota que no tenía en el presupuesto, cayendo 2-1 ante el combinado de Corea del Sur, que con mucha determinación logró colarse hasta los octavos de final de Qatar 2022 junto al cuadro luso.

Los dirigidos por Fernando Santos ya no se jugaban mucho, debido a que tenían muy encaminado el liderato del Grupo H, llegando ahora como favoritos a su cruce de los octavos de final.

Portugal no se desempeñó al máximo de sus capacidades al estar pensando ya en la siguiente ronda, por lo cual Cristiano Ronaldo fue retirado del al minuto 65, mostrándose bastante molesto, aunque esto ocurrió con un rival y no con su técnico.

Durante su salida del campo, se pudo ver al Bicho discutiendo y poniéndose el dedo en la boca para pedir silencio. Unos minutos después, CR7 dio su versión de la incidencia: "El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha", aseguró.

