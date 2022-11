La fiebre de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se respira en nuestro país y los aficionados han seguido de manera puntual cada uno de los encuentros que se han disputado en la última semana, aunque la realidad dicta que la jerarquía de algunos equipos ha llamado mayormente la atención de los seguidores.

Una de esas escuadras que generó mucha expectativa fue Brasil. La Canarinha tuvo su presentación en tierras mundialistas este jueves 24 de noviembre en contra de Serbia, a la cual derrotó por marcador de 2-0 con un doblete de Richarlison, quien fue la figura incluso con una anotación de ejecución magistral.

Según los datos compartidos por TelevisaUnivision, 7.9 millones de televidentes siguieron a través de su señal el encuentro del Pentacampeón. Sin embargo, la cosa no queda ahí, ya que si se suman los otros encuentros que se disputaron en la jornada de la fecha ya mencionada, hablamos de 21.5 millones de espectadores que vieron también Portugal vs Ghana y Uruguay vs Corea del Sur.

Los dispositivos digitales también fueron contabilizados toda vez que la plataforma Vix, donde también se transmitieron los cotejos señalados, se registraron 2.5 millones de usuarios conectados vía internet para estar al pendiente de la actividad mundialista que se desarrolla desde el Medio Oriente.

De tal manera, se confirma que el interés que la Copa del Mundo ha despertado en nuestro país es mayúsculo y seguramente este sábado, durante el partido entre México y Argentina, millones de espectadores estarán al pendiente de televisores y dispositivos móviles para presenciar el duelo de la jornada.