Iker Casilla fue un férreo defensor de Guillermo Ochoa incluso cuando era muy criticado en la previa del Mundial de Qatar. También lo hizo tras el partido de Memo ante Polonia, en que le tapó un penal a Lewandowski. Pero no quedó conforme con su respuesta en el gol de Lionel Messi.

Iker Casillas, campeón mundial con la Selección de España en Sudáfrica 2010, siempre se ha encargado de dejar en claro que considera a Guillermo Ochoa como un portero de élite a nivel mundial y lo reaformó incluso cuando el portero mexicano llegó con muchas críticas a la Copa del Mundo de Qatar.

Tras la buena presentación del portero que todavía no definió si continuará en Las Aguilas del América en el estreno ante Polonia, manteniendo su valla invicta y tapándole una ejecución desde el punto penal nada menos que a Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo, el español volvió a rendirse a los pies de Memo.

Sin embargo, en el análisis que hizo de la actuación del portero mexicano durante el partido que terminó con derrota 2-0 del Tri ante la Selección Argentna, complicando seriemente sus posibilidades de clasificar a octavos de final, Iker Casillas fue más crítico que de costumbre, pues entendió que pudo haber hecho más para evitar el gol de Lionel Messi que rompió la paridad.

“Al final fue una genialidad, un disparo que a todos nos sorprendió. Cuando vi que fue gol quise ver repetida la jugada varias veces. Es verdad que sí, Guillermo Ochoa está un poco adelantado, ese gol de tan lejos no lo sufres. Yo creo que con uno o dos pasos esa pelota no hubiese entrado contra México”, señaló el exportero de Real Madrid, dejando en evidencia que Memo no estaba bien parado cuando el capitán argentino sacó su remate.

Casillas criticó el planteo conservador de México

Para Iker Casillas, en el intento de anular a la Selección Argentina, El Tri se olvidó de pensar en la portería rival y por esa razón criticó el planteo de Gerardo Martino: "Yo a México le veo pobre en cuanto a querer llegar a la portería rival. No conté ninguna ocasión de gol, salvo una falta que la para Martínez y nada más. Fue demostrar que no tenían problema en enfrentar a la Albiceleste, pero en el futbol en sí no vi absolutamente nada”, señaló.

