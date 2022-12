En el día de ayer, México volvió a decepcionar luego de quedar eliminado de Qatar 2022 a pesar de haberle ganado a Arabia Saudita en su último encuentro en el Grupo C. Por otro lado, tras el fracaso, Iker Casillo habló a qué mundial debe apostar el Tri para realizar una gran performance y qué tiene que mejorar para llegar al quinto partido.

Sin duda lo sucedido en el Estadio Lusail fue una catástrofe debido a que el futbol mexicano se volvió a chocar contra la pared solo al volver a no cumplir con el objetivo. Por otro lado, en este ciclo mundialista uno de los grandes culpables es Gerardo Martino porque su equipo no jugó a nada y no pudo subir el nivel de los futbolistas.

Por otra parte, tras esta eliminación, la Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina, pero para Iker Casilla México debe trabajar y pensar en el mundial 2030. Además, marcó que tiene que darse una formación desde chicos para identificar a los elementos que van a ser el futuro de la selección.

“Yo creo que es un trabajo de fondo desde lo más abajo porque ya se tenía que tener en mente el nombre de seis o siete chavales que vienen ya por las inferiores y que diga 'estos chicos van a ser el futuro dentro de dos o tres años', tienen que tener un conocimiento”, comentó en TV Azteca.

Y agregó: “En España siempre se ha cuidado mucho la formación desde abajo, una cosa que no se pude tener aquí en un Mundial es la paciencia porque lo que se debe hacer es formar un equipo para el próximo Mundial (2026), pero no vale para ese Mundial sino para el del 2030”.

