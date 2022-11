A unos días de Qatar 2022, todo parece indicar que Raúl Jiménez asistirá a la competencia, aunque aún no es un hecho que esté en condiciones para disputar un partido de tal exigencia, quedando muy pocos días para el debut.

Este miércoles 9 de noviembre no tuvo participación en el compromiso ante Irak, recibiendo minutos Henry Martín y Rogelio Funes Mori, atacantes que sí parecen fijos en la lista final del Tata Martino.

En Wolverhampton no cayó nada bien ver a Raúl entre los suplentes. Se sabía que el nacido en Tepeji del Río no participaría, pero el club de la Premier League se molestó por verlo como una opción para el entrenador argentino.

El entrenador interino del Wolves es Steve Davies, opinando sobre el formado en América en el banco: "No estamos contentos con eso, por cómo se ve y cómo se ve desde afuera. Lo entiendo. Pero sabemos que no está listo para jugar. Se disculparon por incluirlo. Sabemos muy bien que no está listo para entrar o jugar en los juegos. Dijeron que fue por razones de salud mental que lo pusieron allí", dijo.

Necesita jugar contra Suecia

El próximo lunes 14 se dará a conocer de forma oficial la lista de 26 jugadores de la Selección mexicana para Qatar 2022. Si Jiménez no disputa minutos contra Suecia el miércoles 16, tendría que retomar ritmo en el Mundial contra Polonia.