El panorama luce muy complicado para Santiago Giménez con miras a una posible convocatoria al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. Esto debido a que Gerardo Martino, el encargado de elegir a los 26 jugadores que representarán al país, se inclinaría por Henry Martín y Rogelio Funes Mori. Esto quiere decir que el Bebote solo iría en caso de que Raúl Jiménez, titular indiscutido, no se recupere de su pubalgia.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

A pesar de que se está destacando en el Feyenoord de los Países Bajos y hasta es el máximo anotador de la UEFA Europa League con un promedio goleador que asusta, el Bebote sería el gran sacrificado en la lista del Tata. Y él lo acepta, ya que ha confesado en diálogo con Récord que no le gustaría que el Lobo de Tepejí del Río se pierda este torneo por una lesión.

El Chaquito, con su corta edad, dio una clase de respeto: "Para mí, primeramente somos personas, después viene la futbolístico y para mí la salud es lo más importante. Yo oro para que Raúl Jiménez se pueda recuperar y esté en su mejor versión, porque al final somos personas y como te digo, si estuviera en su posición, pensar qué difícil es el lesionarte y no poder jugar futbol, porque me ha pasado, es horrible. Entonces nunca le desearía el mal a un jugador, todo lo contrario: yo apoyo a Raúl y apoyo a cada uno de mis compañeros".

"Hay una frase que me gusta mucho y es muy cierta: 'Nunca tienes que apagar la luz de otro para tener tu propia luz'. Y justo ayer mi novia me decía una frase como esta de que 'Una vela puede prender todas las velas del mundo', entonces siempre trato de apoyar en todo lo que pueda porque al final somos un equipo", reveló Santiago Giménez, consciente de que la recuperación de Raúl lo deja a él sin Mundial.

Por último, explicó: "¿Si quedarme afuera de la lista sería injusto? No, yo estoy muy agradecido porque me han dado la posibilidad de defender la playera de México. Estamos muy agradecidos, nuestra familia y todos, y para nada sería algo injusto, al final de cuentas la decisión que toque la vamos a acatar de la mejor manera, porque no me parece ni siquiera injusto a lo que le parezca mejor al Director Tecnico para la Selección. Al final de cuentas todos los mexicanos apuntamos a que México gane".