En un Estadio Lusail tenso, Argentina y Francia protagonizan una Final de la Copa del Mundo 2022 con todo tipo de condimentos. Y como si esto fuera poco, lo sucedido antes de la primera media hora del partido llamó la atención a los fanáticos en todo el planeta. ¿Fue penal válido para los sudamericanos?

Por un supuesto contacto de Ousmane Dembelé sobre Ángel Di María, el polaco Szymon Marciniak pitó un disparo desde los doce pasos en favor de la Albiceleste. Lionel Messi lo intercambió por gol y en las redes sociales comenzaron a caer los comentarios críticos. Felipe Ramos Rizo no le escapó a la gran polémica.

"Eso no es penal, por favor", escribió el exsilbante desde su cuenta personal de Twitter. Como si esto fuera poco, al ver que la tecnología no intervino en la determinación del árbitro europeo, el mexicano agregó: "El VAR inoperante". El mundialista en Corea-Japón 2002 no se quedó callado y siguió exponiendo fallas...

"Tercera falta de Cristian Romero, quien ya ameritaba la tarjeta amarilla", publicó Felipe Ramos Rizo, pidiéndole a Szymon Marciniak la amonestación para el defensa central del Tottenham Hotspur. "Terrible el arbitraje", fue otra de las frases que lanzó el excolegiado nacido en CDMX, en las redes sociales.

Así se adelantó Argentina contra Francia