De acuerdo con un estudio matemático realizado en la Gran Bretaña, en la Copa del Mundo Qatar 2022 la selección mexicana dará una gran sorpresa mientras que Argentina está perfilanda para coronarse, sin embargo su gran figura, Lionel Messi, se toma con calma esa predicción.

Lionel Messi dio su postura respecto al Grupo C en el que Argentina enfrentará a Arabia Saudita el martes 22 de noviembre, a México el sábado 26 y a Polonia y miércoles 30. "Saber que vamos a competir, que le podemos pelear de igual a igual a cualquiera, pero no nos creamos que ya somos los campeones. Nosotros somos así: ya nos creemos que somos los mejores de todo y que vamos a ser campeón y que vamos a pasar por encima al que venga. No es así".

Argentina ya cargó con la etiqueta de favorito en Rusia 2018 en el que se quedó en Octavos de Final, situación que le dejó un aprendizaje a Lionel Messi que compartió en entrevista con Star+: "El Mundial pasado también pasó lo mismo, que íbamos a pasar fácil, que íbamos a ganar y ser primeros de grupo, y ya estábamos mirando los cruces."

Respecto al primer partido de Argentina ante Arabia Saudita, Lionel Messi comentó que no será sencillo para Argentina que tendrá jugadores que por primera vez estarán en una Copa del Mundo: "más allá de que podamos decir a priori nos tocó un rival asequible, es el primer partido del Mundial para muchos chicos, el primer partido que muchos van a jugar en su primer Mundial. Quieras o no, esa ansiedad, esos nervios no sabes cómo la va a manejar alguno hasta el momento que empieza el partido. Es importantísimo empezar ganando el primer partido, no va a ser fácil".

Lionel Messi sobre el Grupo C de Qatar 2022

Después del partido contra Arabia Saudita, Argentina se medirá con México y Polonia, sobre esta secuencia de partidos Lionel Messi apuntó: "Hay que ir de a poquito, empezar ganando el primer partido, que va a ser fundamental. El primer partido del Mundial marca muchísimo".