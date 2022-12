La insólita confesión de Didier Deschamps en la previa de Argentina vs. Francia

El entrenador de la Selección Francesa, Didier Deschamps, habló este sábado en conferencia de prensa, previo al trascendental encuentro que su país jugará ante Argentina para definir al campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Allí, se refirió al apoyo con el que cuentan de cara a ir en busca del bicampeonato en el certamen más importante.

Deschamps sabe que además de haber una gran cantidad de argentinos en Qatar, la Albiceleste cuenta con fanáticos en otros países, como lo son India, Bangladesh y Japón, entre otros. Incluso, el entrenador realizó una particular confesión, al admitir que también algunos franceses desean que sea la Argentina de Lionel Messi la que levante el emblemático trofeo.

"No me importa esa solidaridad o apoyo. Son situaciones que surgen que no podemos hacer nada. Sé que incluso algunos franceses quieren que gane Argentina, pero vamos a esforzarnos para ganarla nosotros", reconoció Deschamps en rueda de prensa. El entrenador ya fue campeón del Mundo como jugador en 1998 y como estratega en la última edición, Rusia 2018.

"Tenemos que hacer lo posible para adaptarnos. Permanecer tranquilos y con nuestro objetivo, que es ganarla y levantar la cabeza", reiteró Deschamps. Francia llegó hasta la Final con un gran andar, a excepción de una sorpresiva derrota frente a Túnez cuando ya estaba clasificada para los Octavos de Final.

Argentina y un "apoyo gigantesco"

En la misma sintonía, Deschamps dejó en claro que Francia no será local en las gradas del Estadio Lusail: "La Selección Argentina cuenta con un apoyo gigantesco. Es algo muy valioso, tienen una fuerte presencia y se notará en el estadio. La mayoría serán argentinos o serán hinchas de otros países que defienden los colores argentinos. En cualquier caso será un clima festivo. Nuestro rival no estará en las tribunas sino en la cancha", analizó.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22