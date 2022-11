La Selección Argentina, de manera sorprendente, cayó en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2022. En un Estadio Lusail totalmente colmado de ilusión y expectativa, Arabia Saudita dio el golpe del torneo: ganó 1-2 gracias a dos golazos y le propinó un golpazo al elenco sudamericano. Ahora, se jugarán la clasificación frente a México y Polonia con la soga en el cuello...

Todas las miradas se fueron con Lionel Messi después del partido: no tuvo su mejor tarde a pesar del gol y dejó en evidencia que no está al 100% en lo físico. No solo eso: por momentos se tomó el tobillo izquierdo con cara de preocupación y hasta hubo jugadas en las que pareció no exigir su pie. Es por eso que los fanáticos del Tri se preguntan: ¿está lesionado? ¿Jugará el sábado?

El propio capitán de la Selección Argentina se encargó de despejar dudas y, en conferencia de prensa, admitió cómo se encuentra. "¿Si estoy bien físicamente? Sí, estoy bien. ¿Y mi tobillo? También, está bien", respondió con contundencia el atacante del París Saint-Germain. Está claro: no se perderá el trascendental duelo ante México.

Lionel Messi, confiado en lograr la clasificación

"No hay excusas. Este grupo es fuerte. Ahora más unidos que nunca. Hace mucho tiempo que no vivíamos algo así. Hay que demostrar que somos un grupo de verdad. Tenemos que volver a la base de lo que somos, este grupo no va a dejar tirada a la gente", apuntó Lionel Messi, líder y referente del plantel albiceleste.

La amenaza de Lionel Messi para México

Por último, Leo aseguró que Argentina saldrá a buscar la victoria de todas las maneras posibles frente al Tri: "Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera. Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros".

