Miguel Herrera es conocido por no guardarse nada, opinando sobre todos los temas de los cuales es cuestionado. Actualmente, el técnico trabaja como analista de Telemundo en Qatar 2022, esperando pronto un nuevo proyecto en los banquillos.

Todos conocen el perfil del Piojo como técnico. Permanentemente envuelto en polémicas, gustoso de hacer grupo con sus futbolistas y adaptándose a las distintas tecnologías, pareciendo su carácter de un técnico moderno.

Sin embargo, no estuvo de acuerdo con Luis Enrique, técnico de España, el cual anunció hace algunos días que realizaría transmisiones de streaming para charlar de primera mano con todos los fanáticos en pleno Mundial.

Incluso, criticó de forma fuerte a su colega por este arriesgado experimento: "Es algo que me dejó muy sorprendido, porque me parece que Luis Enrique está dirigiendo a la Selección de España y tendría que estar más ocupado en el equipo que en eso", dijo en charla para la Agencia EFE.

El Tri le llama la atención

En estos momentos, Herrera se sigue preparando para su próxima oportunidad laboral. Sin embargo, no quita el ojo del Tricolor, confesando que le gustaría dirigirlo: "Terminando el Mundial veremos qué decide la Federación. Por ahí se ha escuchado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre esta ahí y me hablan... estoy listo y me encantaría dirigir en un Mundial donde ser local, sin duda alguna", aseguró el Piojo.