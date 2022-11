Se ha hablado mucho de Santiago Giménez en los últimos días. La Selección Mexicana mantiene sus problemas de cara a la portería y todavía no ha convertido un gol en el Mundial Qatar 2022, una situación que podría haberse evitado con la convocatoria del Chaquito.

El delantero viene completando una extraordinaria temporada con el Feyenoord, donde poco a poco ha hecho méritos para ganarse la titularidad. Sin embargo, eso no fue suficiente para Gerardo Martino, quien decidió no incluirlo en la lista definitiva de 26 futbolistas.

A pesar de la decepción que representa no estar en la Copa del Mundo, Santi decidió rescatar lo positivo de esta situación y en ese sentido tomó una de las decisiones más importantes de su vida: le pidió matrimonio a su novia mientras se encuentra de vacaciones en Barcelona.

“DIJO QUE SÍÍÍÍÍÍÍ!!! El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”, escribió Giménez en su cuenta de Instagram.

¡HABRÁ BODA! ASÍ DIO A CONOCER LA NOTICIA EL BEBOTE

