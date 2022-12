"Messi no juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades, no participa mucho. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", fueron las durísimas palabras de Louis Van Gaal en la previa del picante Países Bajos vs. Argentina.

El desenlace de la historia lo conocemos todos: esta provocación enfureció como pocas veces al 10 de la Selección Albiceleste, quien jugó un verdadero partidazo y le contestó dentro del campo de juego. Asistencia deluxe para el 1-0 y definición con categoría para el 2-0. En la celebración, lo encaró e hizo el famoso "Topo Gigio" en su cara.

Además, por si fuera poco, después del encuentro le fue a decir algo en privado y lo atacó en conferencia de prensa. Este tipo de declaraciones, en donde se le falta el respeto, no le gustan nada a Leo. Y esta situación podría repetirse: Zlatko Dalic, Director Técnico de la Selección de Croacia, próximo rival de Argentina en Semifinales, lo provocó...

"Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios. Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía", señaló.

Más adelante dejó en claro: "Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será probablemente su última Copa del Mundo y tal vez su última chance de ganar un Mundial con Argentina. Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina".

