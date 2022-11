Después de muchas especulaciones, finalmente Raúl Jiménez apareció en la lista de 26 jugadores del Tata Martino para Qatar 2022, esperando que la lesión ceda y logre estar a la altura de las expectativas.

Lo que es una realidad es que el atacante del Wolverhampton llegará al torneo sin ritmo competitivo, estando parado por más de dos meses debido a una pubitis que lo puso en duda hasta el último momento.

Martino respaldó a su atacante estrella y lo convocó al torneo. Su padre charló con Fox Sports, explotando contra Fernando Cevallos, periodista que en días anteriores había dicho que el de Tepeji del Río no iría al Mundial.

“Las mentiras no se valen en ningún programa. Eso no, y si tu fuente no es confiable y si tú no lo has corroborado que en el periodismo debe de ser que tengas comprobadísimo, así como lo dijo él, entonces no puedes lanzar. Lo único que te pido es que pidas una disculpa, porque tu información de tu fuente te falló y si no, así como dicen ustedes con una facilidad que te corran”.

La presión es grande

El entorno ha sido sumamente hostil con Jiménez y su familia, cuestionando que asista al torneo al no estar en la mejor forma física y futbolística. Por esto, la reacción del padre de Raúl no es descabellada.