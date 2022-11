El Tri no está en una posición cómoda, pero este resultado sería el boleto directo a la próxima del Mundial Qatar 2022.

Ya lo dijo Gerardo Martino luego de la derrota de la Selección Mexicana en el Estadio Lusail, por la segunda fecha del Mundial Qatar 2022: "Es difícil, sí, seguramente difícil. El segundo gol de Polonia hizo daño y el segundo gol de Argentina hizo más daño".

El Tata siempre tuvo claro que más allá de marcharse con las manos vacías del duelo ante Argentina, el golazo de Enzo Fernández no fue anecdótico ni mucho menos, pues complica seriamente el camino del Tri a los octavos de final.

Y es que a partir de este momento, el criterio de desempate de la diferencia de goles cobra un protagonismo muy importante en el desenlace de cada grupo. Mucho más en el de la Selección Mexicana, donde todos los escenarios están sobre la mesa.

Con un empate y una diferencia de goles negativa tras dos partidos disputados, el Tri se ubica en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo C. El panorama no es alentador para los de Martino, pues una simple victoria ante Arabia Saudita no sería suficiente.

Casi todos los escenarios obligan a la Selección Mexicana de depender de lo que suceda entre Argentina y Polonia; sin embargo, hay un resultado que representa la clasificación matemática del Tri sin necesidad de hacer cálculos: una victoria por 4-0.

te explicamos por qué una goleada por cuatro goles de diferencia sería suficiente para que el Tri acceda a los octavos de final de la Copa del Mundo, sin tener que depender de lo que hagan Argentina y Polonia en el otro partido del Grupo C.

Si México golea 4-0 y Argentina vence por la mínima a Polonia:

POS. EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS 1 Argentina 3 2 1 0 +3 6 2 México 3 1 1 1 +2 4 3 Polonia 3 1 1 1 +1 4 4 Arabia Saudita 3 1 0 2 -5 3

Si México golea 4-0 y Argentina empata ante Polonia:

POS. EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS 1 Polonia 3 1 2 0 +2 5 2 México 3 1 1 1 +2 4 3 Argentina 3 1 2 1 +1 4 4 Arabia Saudita 3 1 0 2 -5 3

Si México golea 4-0 y Argentina pierde por la mínima ante Polonia:

POS. EQUIPO PJ PG PE PP DG PTS 1 Polonia 3 2 1 0 +3 7 2 México 3 1 1 1 +2 4 3 Argentina 3 1 0 2 0 4 4 Arabia Saudita 3 1 0 2 -5 3

