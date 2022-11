El calendario de partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022 comenzará este domingo con la inauguración entre Qatar y Ecuador y el martes ofrecerá los primeros partidos del Grupo C, uno de ellos será el esperado enfrentamiento entre la selección mexicana y la de Polonia en el estadio 974.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

En el entorno de la selección mexicana mucho se ha hablado de la importancia de ganar el primer partido contra Polonia para pensar en superar la fase de grupos, y en ese punto coincide el defensa central Héctor Moreno: "El primer partido es fundamental. El hecho de ganar los tres puntos te da, ha pasado que con cuatro puntos calificas a la siguiente ronda, con seis ni se diga. Es un paso gigantesco del equipo para calificar a la siguiente ronda".

En entrevista con Azteca Deportes, Héctor Moreno consideró que sería un errar enfocarse exclusivamente a anular el trabajo del delantero polaco Robert Lewandoswski porque "Polonia tiene excelentes jugadores, tiene un equipo muy completo, con grandes jugadores en muy buenos equipos, en las ligas top del mundo, eso lo hace un rival muy competitivo y con mucha calidad. Hablar de Lewandowski es el referente porque a sus 33, 34 años el Barcelona pagó 50 millones por él y está en un gran momento, pero creo que es mucho más que él".

A sus 34 años y después de haber jugado los Mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, Héctor Moreno se encuentra ansioso el momento de debutar en Qatar 2022: "Espero y creo que cuando se va llegando a la hora cero, del día del primer partido que será el 22, la gente estará apoyando, de eso no tengo ninguna duda y no por mí, no por la selección, no por los jugadores, sino por eso que lleva, por lo bonito que es el futbol, ese maravilloso sentimiento que es estar en una cancha tan lejos de tu tierra y ser local".

La ventaja de México sobre Polonia

Según cálculos, se estima que entre 60,000 y 80,000 aficionados mexicanos, o tal vez más, estarán en la Copa del Mundo Qatar 2022 y para Héctor Moreno ese es una aliciente para el partido de debut: "Creo que el 22 de noviembre el equipo va a ser local contra Polonia, como lo fue en Brasil contra Brasil, como lo fue en Rusia contra Alemania y eso es algo maravilloso; es una experiencia que a todos nos encanta vivir y disfrutar".