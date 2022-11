Qatar 2022: ex director técnico de la Liga MX tiene sentimientos encontrados ante partido de selección mexicana vs. Argentina

La relación entre los jugadores y los directores técnicos argentinos con el futbol mexicano ha sido muy constante y estrecha a lo largo de los años, por eso varios de ellos tendrán los sentimientos encontrados este sábado cuando la selección mexicana enfrente a Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Rubén Omar Romano quien llegó al futbol mexicano a finales de los años 70 y se quedó a radicar en México donde ha desarrollado una larga trayectoria, primero como jugador y después como director técnico, tendrá el corazón partido este sábado por el enfrentamiento entre la selección mexicana y Argentina. Casos similares son los de Ricardo La Volpe y Antonio Mohamed.

Sobre el enfrentamiento entre la Albiceleste y el Tri, Rubén Omar Romano consideró que Gerardo el Tata Martino hará cambios respecto al equipo titular que salió contra Polonia: "Imagino que el Tata no va a repetir el once. No pueden ser muchos (cambios) porque se hicieron bien las cosas y no puedes mover mucho". Respecto al ataque, apuntó que Alexis Vega e Hirving Chucky Lozano "me gustan, los dos funcionan más por izquierda".

En cuanto a probables modificaciones en la mediacancha de la selección mexicana, Rubén Omar Romano, comentó que "si va a jugar con (Andrés) Guardado, va a tener que sacrificar a Héctor Herrera y pasar a (Luis) Chávez del otro sector y la otra es que Héctor Herrera sea contención. El rival es diferente y puede modificar en medio. Lo está trabajando para el partido contra Argentina donde no hay tanta velocidad en medio campo ni mucho juego aéreo".

¿México o Argentina? Responde Rubén Omar Romano

En entrevista para el podcast Voces del Desierto de ESPN, Rubén Omar Romano contempló que "a México el empate le sirve, a Argentina no. Habrá espacios en momentos del partido y eso le ayuda a la verticalidad que pueda tener México" y sobre su favorito estas fueron sus confesiones: "Hay algo que me lleva a Argentina por lo que puede ser el Mundial para (Lionel= Messi. Desde que estoy acá le voy a México y me gustaría que Messi levantara la copa. Me inclino por México por llevar 42 años. Hice mi carrera como jugador acá, llevaba dos años como jugador cuando me trajo el América y luego como técnico. Estoy inclinado para México".

