Después de dos partidos jugados en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección de Bélgica aparece en el tercer lugar del Grupo F, pero aún depende de sí misma para tratar de clasificarse a los Octavos de Final en el último partido de su sector ante el equipo de Croacia.

Tras vencer 1-0 a Canadá y luego de perder ante Marruecos, la selección de Bélgica es tercera del Grupo F con tres puntos; por encima de los Diablos Rojos se encuentran Croacia y Marruecos, con cuatro puntos cada una, y hasta el fondo de la tabla está Canadá sin puntos todavía.

Aunquela selección de Bélgica está considerada entre las 10 favoritas para ganar la Copa del Mundo Qatar 2022, al interior del equipo el talentoso mediocampista Kevin de Bruyne, considera que a estas alturas los Diablos Rojos ya no tienen reales condiciones para ganar el campeonato

En una entrevista para The Guardian en la que tocó el pronóstico sobre la selección de Bélgica, Kevin de Bruyne comentó que “¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en Rusia 2018. Hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos".

Kevin de Bruyen en la Copa del Mundo

Actualmente con 31 años de edad, Kevin de Bruyne ha jugado con la selección de Bélgica en tres Copas del Mundo en las que ha acumulado 1,010 minutos de juego: Brasil 2014 (390 minutos en cuatro partidos con un gol), Rusia 2018 (540 minutos en seis partidos con un gol) y 180 minutos hasta ahora en Qatar 2022 correspondientes a los dos primeros partidos.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22