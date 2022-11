Después de varias especulaciones, Gerardo Martino confirmó quiénes serán los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial de Qatar 2022. El Tri debutará el 22 de noviembre ante Polonia, por el Grupo C, pero la nómina del Tata dejó mucha tela para cortar. ¿Qué nombres se quedaron afuera de la convocatoria?

El entrenador argentino esperó casi hasta último momento para dar a conocer los 26 nombres que volarán hacia Qatar para defender la camiseta del Tri. En Bolavip, te contamos cuáles fueron las cinco principales ausencias.

Santi Giménez

Sin duda alguna, el más aclamado por la afición entre los que se quedaron afuera. Martino optó por convocar a Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martin, por lo que no quedó lugar para otro centrodelantero. Giménez, con buen presente en el Feyenoord, encabeza las ausencias en la convocatoria del Tata.

Diego Lainez

Uno de los nombres que para muchos, tenía un lugar asegurado. Lainez ha tenido poca actividad en los últimos años, pero en el Tri, el propio Martino reconoció que había sido de utilidad. Otros perfiles como Uriel Antuna, Orbelin Pineda y el propio Roberto Alvarado, dejaron sin lugar al hábil extremo zurdo.

Carlos Acevedo

Otro de los nombres que más se le reclamó a Gerardo Martino, aunque su ausencia era más previsible. Para muchos, Acevedo terminará siendo el reemplazante de Guillermo Ochoa en el arco del Tri, pero el Tata se inclinó por Talavera y Cota como porteros suplentes. A los 26 años, el de Santos Laguna deberá esperar pese a hebr hecho muchos méritos.

Erick Sánchez

El mediocampista viene de tener un gran rendimiento en la consagración del Pachuca, pero acabó por ser uno de los descartados por Martino. Aunque la competencia era alta, Erick Sánchez bien pudo haber ocupado el lugar de Luis Romo, quien forma parte del ciclo desde hace más tiempo, pero ha mostrado irregular en los últimos meses.

Chicharito Hernández

La ausencia de Chicharito también se daba por descontada, pero no por eso deja de ser una de las más destacadas. Principalmente, en el exterior aún ven al atacante como un referente del Tri, pese a que casi no formó parte del ciclo Martino. Incluso, su presente es superior al de Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori, pero en su caso, las razones no tendrían que ver con lo futbolístico.