A sus 34 años de edad, Héctor Moreno, defensa central de la selección mexicana, se encuentra preparado física y mentalmente para jugar en Qatar 2022 su cuarta Copa del Mundo después de haber participado en las tres ediciones anteriores: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Desde su debut con el Tri en 2007, Héctor Moreno ha acumulado 127 partidos y en los tres procesos mundialistas ha constatado que "el entorno es parte de la selección mexicana, a veces te gustarán más o menos las formas, las maneras en que se hacen las críticas, las maneras de llevar el proceso tanto en el estadio con la afición que tiene todo el derecho de reprochar o de quejarse cuando las cosas no van bien, tanto con las mesas de análisis, pero entiendo yo que es un show que es parte del bisnes y no tengo nada en contra de ella".

Con la jerarquía de haber sido campeón de liga en Europa y de la Copa Oro con la selección mexicana, Héctor Moreno pidió para el Tri "más unión porque en estos cuatro procesos que llevo, todos los procesos han sido diferentes en cuanto a funcionamiento de juego, en cuanto a puntos y el entorno ha sido el mismo, ha sido pésimo, todo ha sido una mierda o no valen para nada durante la eliminatoria, después, afortunadamente, todo cambia en el Mundial y todos nos volvemos muy patriotas, muy mexicanos, nos apoyan".

Héctor Moreno, ahora defensa de los Rayados del Monterrey, recuerda que en Brasil 2014 vivió contra Holanda su más dura eliminación en Octavos de Final de la Copa del Mundo, y aunque no se ha podido llegar al quinto partido en siete Mundiales considera que el Tri tiene el potencial para lograrlo en Qatar 2022: "En cualquier cosa de nuestras vidas tenemos la ilusión de llegar a lo más alto y no es que la exigencia se vuelva una presión sino al contrario una motivación de que la afición, el periodismo e incluso nosotros mismos esperamos y nos exigimos estar en el siguiente partido"

Héctor Moreno habría convocado a Javier Chicharito Hernández

Como parte de la lista de 26 futbolistas que jugarán con la selección mexicana en Qatar 2022, Héctor Moreno considera que "somos los que somos y estamos los que estamos, afortunadamente tenemos un súper grupo, nunca ha habido problemas". Respecto a la exclusión de Javier Chicharito Hernández, en entrevista con Mauricio Ymay, comentó que "Yo, Héctor Moreno, lo llevaría, pero yo no soy técnico, yo no veo cuestiones que ve una persona (Gerardo Tata Martino) que estuvo en Barcelona, que estuvo en Cuartos de Final de un Mundial con Paraguay y en la Final de Copa América algo sabrá que más que yo de selección de equipos y entrenador; yo a Javier lo aprecio un montón porque es mi amigo y me gusta mucho jugar con amigos, después porque es un excelente jugador, es el máximo goleador de la selección y ha pasado un buen momento".

