Uno de los entrenadores mexicanos con mayor reputación es, sin duda alguna, Miguel Herrera. El Piojo ha dirigido a grandes equipos, con buenos resultados, e incluso fue el seleccionador del Tri en el Mundial de Brasil 2014. En las últimas semanas, incluso, sonó como posible reemplazo de Gerardo Martino.

Herrera no estará en el próximo torneo de la Liga MX, ya que no continuará con los Tigres UANL tras una extensa etapa que no tuvo los resultados esperados. En diálogo con Directv Sports, el Piojo sorprendió al contar que tuvo ofrecimientos para dirigir a una importante selección sudamericana.

"Tuve acercamientos con la Roja (Chile) en algunas oportunidades, pero tenía una cláusula muy fuerte acá en México que impidió que se concretara. Fueron alrededor de tres conversaciones que tuve con la gente de Chile", contó Miguel Herrera, quién ya ha reconocido su deseo de volver a dirigir a la Selección Mexicana.

En aquel momento, el Piojo se encontraba en Tigres UANL, por lo que no pudo continuar entre las opciones. "Me ilusionaba mucho estar en la Selección Chilena, tener esa cantidad de jugadores de nivel, hubiera sido extraordinario. Es más, yon fui a buscar a Humberto Suazo que acá se transformó en un ídolo en Monterrey", detalló.

Se postula para ir a Chile

Fiel a su estilo, Herrera no cierra puertas, por lo que no descarta trabajar en Chile en un futuro: "Hay equipos muy importantes. Me da gusto ver la capacidad del futbol chileno. Podría dirigir a cualquier club de allá. Me gusta mucho observar. He visitado varias veces su país para poder ver jugadores".