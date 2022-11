La Copa del Mundo de Qatar 2022 todavía tiene momentos para regalarnos. Y este domingo 27 de noviembre, desde la madrugada, habrá cuatro partidos que serán cruciales para confirmar clasificaciones y eliminaciones en la fase de grupos que está siendo pareja entre los países de todos los continentes.

Por el momento, solamente la nación anfitriona se despidió del campeonato, pero en los próximos días se irá sabiendo más sobre las selecciones que están comprometidas, y también de las que aspiran a estar en los Octavos de Final desde el siguiente sábado 3 de diciembre. La fiesta del futbol está a tope...

Qatar 2022: qué equipos juegan mañana domingo 27 de noviembre

El plato fuerte será el España vs. Alemania en el Estadio Al Bayt: los dirigidos por Luis Enrique pueden derrotar a los tetracampeones y dejarlos eliminados en fase de grupos. También habrá otros choques interesantes durante el día con el Japón vs. Costa Rica, Bélgica vs. Marruecos y Croacia vs. Canadá.