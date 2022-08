El futbol despierta toda clase de sentimientos y cada cuatro años, la pasión se desborda en la Copa del Mundo para dar fiel muestra de ello. Esa pasión hace que todos los ámbitos volteen a ver este deporte para rendirle tributo de maneras tan diversas como especiales.

Prueba de ello es Rebeca Mayorga, quien transformó su amor por Medio Oriente en una bella melodía, así nació “Alqamar yudi” (la luna en su esplendor) una canción que a dos semanas de ver la luz ya tiene más de 16 mil reproducciones en YouTube y que tiene como meta ser canción oficial de México en Qatar 2022.

Rebeca aprovechó algunos contactos en Medio Oriente para contactar con gente del Comité Organizador de la Copa del Mundo, pues sueña con que le permitan interpretar su obra cuando juegue México contra Arabia Saudita el 30 de noviembre en el Estadio Lusail.

“Espero llegar a un millón de personas, si se puede más pues que bueno”

Y aunque todo luce muy sencillo, no fue un camino tan simple, “el proyecto en general nos tomó dos meses realizarlo. A mí me dio un poco de temor que son países muy conservadores, no queríamos que creyeran que estamos faltando al respeto, pero tampoco queríamos que acá dijeran ¿por qué salieron así vestidas? Teníamos que encontrar un equilibrio”, explicó.

“Solicitamos ayuda de la embajada saudí. Yo necesitaba traducir del español al árabe un poema que también estuvo inspirado en la luna y en la noche. La idea era que la canción tuviera conexión con ese poema y necesitábamos que lo escribiera un diplomático, entonces la verdad si fue de mucha ayuda”.

Aunque ella compuso la canción, tuvo mucha ayuda para lograr una obra completa: “el productor hizo algunos ajustes de melodía. Conté con el apoyo de un productor alemán para los sonidos electrónicos,un guitarrista flamenco, hay una voz de hombre, él es de la India, pero ha vivido en Emiratos Árabes, entonces conoce bien el idioma, el estilo y todo”.

“Hicimos todo lo que pudimos para encontrar un equilibrio entre lo que funciona en Latinoamérica y lo que funciona en Oriente Medio, que no fue nada fácil, porque aunque tenemos similitudes, también tenemos muchas diferencias, yo quería que se oyera contemporáneo y quería incluir instrumentos que son muy usados allá”, contó en charla con Bolavip México.

¿Quién es Rebeca Mayorga?

Rebeca Mayorga es cantautora mexicana originaria de Colotlán, Jalisco, con una gran pasión por los deportes, pues sostiene que se trata de una “disciplina muy sana, donde también entra el aspecto social”.

Rebeca desde hace algunos años vive en la Ciudad de México, pero eso no le ha robado ni un ápice de su amor por las Chivas, pues nunca olvida su origen jalisciense. Le encanta el futbol, aunque nunca se dedicó a este deporte, pues prefirió el básquet, donde llegó a jugar a un gran nivel, su estatura es prueba fiel de ello.

Tips para los viajeros mexicanos en Qatar

Al haber estado varias veces en medio oriente, Rebeca les recuerda a los visitantes mexicanos lo importante que es respetar las reglas del país anfitrión.

“El tema de no tener muestra de afecto en público. Beber alcohol solamente donde se permite. Tengan cuidado de no fumar cigarro en lugares donde no está permitido. Que las mujeres vistan adecuadamente. A los hombres también se les está pidiendo que lleguen al estadio vestidos con propiedad, no puedes llegar con una camisa sin mangas”.

¿Cómo le irá a México en la Copa del Mundo?

Por último, Rebeca Mayorga batalló para dar su pronóstico sobre el papel del Tri en la justa mundialista, “ahí si está complicado, yo solo espero que México haga un buen papel. Apoyamos totalmente al equipo, de hecho, en el video estamos apoyando con el color de la selección, los niños tienen la camiseta verde, yo tengo unos velos levantando el color verde. Estamos dándole todo el apoyo al equipo, esperamos que hagan un buen papel”, finalizó.