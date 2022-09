Una de las grandes polémicas que se ha generado en la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022 está en la portería. Guillermo Ochoa apunta a ser titular y Alfredo Talavera, quien tuvo un nivel extraordinario en los últimos dos años, será su suplente. A pesar de que esto parece estar bastante claro, Gerardo Martino ha sorprendido con la elección del tercer guardameta...

Rodolfo Cota le llenó el ojo al Tata y ha formado parte de la mayoría de su proceso al mando del Tri, por lo que no es una sorpresa que realice el viaje a tierras asiáticas en el mes de noviembre. Sin embargo, hay un joven que ha mostrado un rendimiento superlativo y promete ser el "futuro Memo". Hablamos de Carlos Acevedo, quien ha sido ignorado por el DT argentino en la última convocatoria y se quedaría afuera de la lista final.

Las opiniones al respecto han sido divididas, por lo que es momento de escuchar a alguien que sabe y mucho del tema: Oswaldo Sánchez. El mítico portero del Tri platicó con Récord y le sugirió a Martino a quién debería llevar a Qatar: "Creo que Carlos (Acevedo) se ha ganado la credibilidad no sólo de la gente de la Comarca, sino de todo el gremio nacional. Es un tipo que no es bajito, no es tan joven. Cuando le ha tocado jugar con su equipo, casi siempre es figura".

"¿Qué es más justo? Que Rodolfo Cota ha estado tres años y siete meses, ha sido tercer portero, una persona que siempre te fue fiel en muchos detalles o de repente esté Carlos Acevedo que tiene proyección para poder ser el portero titular del próximo mundial, porque en este no va a jugar al ser tercer portero", se preguntó Oswaldo.

Más adelante, para finalizar, eligió al suyo: "Creo que es más importante llevar como tercer portero a Acevedo por lo que te puede detonar en un futuro. Lo vas permeando de la experiencia. El siguiente proceso sin duda va a ser de él". ¿Gerardo Martino lo escuchará o ignorará su sugerencia?