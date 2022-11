El exfutbolista de la Selección Mexicana no dudó en defender a su amigo y excompañero tras los mensajes del boxeador tapatío.

¡Salió en defensa de Messi! Kun Aguero le respondió a Canelo Álvarez: "Seguramente no sabes de futbol"

Un gran escándalo se ha desatado en las redes sociales a raíz de un video que muestra los festejos en el vestidor de la Selección Argentina, tras vencer por 2-0 a México por la segunda fecha del Grupo C en Qatar 2022.

En el mismo, aficionados mexicanos consideraron que Lionel Messi pateó una camiseta del Tri, e incluso algunos sugirieron que "limpió el piso" con ella. El prestigioso boxeador mexicano, Canelo Álvarez, se hizo eco de esto y salió a atacar al crack argentino en su cuenta de Twitter.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", "Que le pida a Dios que no me lo encuentre", fueron algunos de los mensajes del Canelo Álvarez, quien también se cruzó con el periodista David Faitelson por el mismo tema.

Aguero salió en defensa

Quien no dudó en responderle a Canelo Álvarez fue Sergio Agüero, ídolo del Manchester City y gran compañero de Messi en la Selección Argentina. El Kun citó el tweet original de Canelo y escribió: "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Al igual que Aguero, más argentinos le contestaron a Canelo aclarándole que Messi es una persona muy respetuosa y que lo visto en las imagenes lejos estuvo de ser una provocación o falta de respeto hacia México.

