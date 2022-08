A pesar de que el mexicano Johan Vásquez cambió de equipo en la Serie A de Italia, el canterano de los Pumas de la UNAM está confiado en que tiene una posibilidad más que viable para hacerse de un lugar en la Selección Mexicana de Gerardo “Tata” Martino para la Copa del Mundo, pues no sólo sus grandes actuaciones con el Genoa le valieron que, a pesar de bajar de división, él encontrara una oportunidad en el recién ascendido Cremonese.

En una charla con TUDN, Johan aseguró que si bien hace año y medio no se veía cerca de un Mundial, ahora pelea por ser el número uno del combinado tricolor que asistirá al Mundial de Qatar 2022, pues de acuerdo al zaguero ha tenido un gran inicio de campaña al sumar minutos valiosos con su nueva escuadra y se espera que esto le dé el ritmo de juego que lo tenga como el titular en la Copa del Mundo para México.

"Creo que depende de mí, de si termino jugando, sigo creciendo, no sólo puedo pensar que juego en Italia y ya por eso soy jugador de la Selección Mexicana. Yo me veía lejos, hace año, año y medio, había otros centrales que estaban de titulares, era como el sexto, séptimo, ahora estoy compitiendo por ser el número uno, número dos, estoy muy cerca", apuntó el defensa mexicano, quien por el momento no se ha ganado por completo la confianza de Martino.

Y es que Johan no ha contado con los minutos esperados bajo el mando del entrenador del Tri Mayor, pues en los duelos de preparación ha prescindido de él sin explicación alguna, por lo que se creía que podría no ser considerado por el entrenador sudamericano para asistir al Mundial, pero se desconoce si esa situación ya la hablaron entre los involucrados y por ahí venga la nueva confianza de Johan de cara a la justa mundialista.