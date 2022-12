Culminada la Copa del Mundo con título para Argentina, Álvaro Morales no claudica en su intento de minimizar a Lionel Messi y engrandecer a Cristiano Ronaldo.

Si en su afán de no reconocer a Lionel Messi ningún tipo de mérito, una cruzada que a estas alturas ya suena ridícula para un periodista deportivo, Álvaro Morales hubiese orientado sus argumentos a la figura de Kylian Mbappé no hubiera sonado nada descabellado. El francés marcó nada menos que tres goles en la final del Mundial. Convirtió su penal en la tanda y así y todo Francia no pudo conquistar el título. Lo del 10 galo, máximo artillero de la Copa del Mundo, fue bestial.

Alvarito, en cambio, eligió resaltar que fue Montiel el autor del último penal de la serie, que le dio el título a La Albiceleste, más allá que Messi en ese juego también convirtió el suyo en la tanda, además de dos goles en los 120 minutos de juego reglamentarios. Más curioso todavía fue que no escogió a Mbappé sino a Cristiano Ronaldo, próximo a jugar al futbol en Arabia Saudita, para minimizar al capitán argentino.

Según el periodista de ESPN, ahora que sabe que CR7 ya no podrá ganar el máximo título a nivel de selecciones, la Eurocopa de la UEFA es un título más difícil de conseguir que la Copa del Mundo. El exjugador de Real Madrid y Manchester United levantó ese título en 2016, aunque solo jugó los primeros 25 minutos de la final, ya que tuvo que dejar el campo lesionado.

"La Euro es un título de mucho mayor nivel, dificultad y exigencia que la Copa del Mundo. Imagínense jugarla y dirigirla al mismo tiempo: solo CR7, el mejor futbolista de la historia", escribió en Twitter haciendo alusión a aquella final ante Francia en la que Cristiano se la pasó dando indicaciones desde fuera del campo.

El comentario dio lugar a una seguidilla de burlas, en su mayoría de aficionados argentinos que a lo largo del Mundial lo han tomado como uno de sus mayores enemigos dentro de las redes sociales, lo que sin dudas le sirvió a Alvarito para explorar nuevos horizontes de popularidad. Al final de cuentas, dicen que no importa si bien o mal. Lo importante es que hablen.