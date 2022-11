En las últimas horas se encedió la polémica: fanáticos mexicanos apuntaron contra Lionel Messi por no respetar la playera del Tri. ¿Esto fue así?

El partido entre la Selección Mexicana y la Argentina estuvo a la altura de las expectativas en cuanto al marco de público y la tensión con la que se jugó. El resultado, lamentablemente, no acompañó: el elenco conducido tácticamente por Gerardo Martino se quebró a partir de los 15 minutos del segundo tiempo y terminó perdiendo por 2-0.

La Albiceleste no estaba jugando bien, pero apareció Lionel Messi. Un hombre con el que no puedes distraerte un segundo porque de lo contrario lo pagas muy caro. Y si no pregúntenle a Héctor Herrera, quien lo perdió de vista en plena zona de peligro y le dio el espacio y tiempo suficiente para inventar un remate que fue imposible para Guillermo Ochoa.

¿Lionel Messi pateó la playera de México en el vestidor?

El crack argentino intercambió playeras con un jugador de la Selección Mexicana, algo totalmente normal en este tipo de encuentros. Pero la polémica llegó un rato después, ya que muchos fanáticos aztecas apuntaron contra el zurdo por no respetar los colores del Tri. ¿Qué es lo que realmente sucedió?

Los futbolistas de la Albiceleste celebraron de manera eufórica de este triunfo en el vestidor y se grabaron mientras cantaban, pero hubo un gesto de Lionel Messi que no le gustó a muchos mexicanos. Y es que en medio de los festejos, el delantero que anotó el 1-0 pateó una camiseta verde que se encontraba en el suelo.

Sin embargo, tal como podemos comprobar con el video, Leo simplemente se estaba quitando sus botas y de manera involuntaria desplazó la playera de la Selección Mexicana por unos centímetros. Hay que recordar que siempre demostró su respeto hacia el Tri con sus declaraciones y actitudes: no olvidemos cuando halagó al equipo en la previa del Mundial o cuando se fotografió con el hijo de Andrés Guardado, por ejemplo.

