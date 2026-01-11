Rayados de Monterrey no comenzó la temporada como lo esperaba y la preocupación empieza a crecer entre la afición, que vuelve a ver señales de un año complicado, muy similar a los anteriores. El arranque del Clausura 2026 dejó más dudas que certezas en un equipo que estaba obligado a ilusionarse desde la primera jornada.

Este domingo, el conjunto regio recibió al campeón defensor Toluca en el Gigante de Acero con la misión de sumar tres puntos clave para iniciar el torneo con el pie derecho. La expectativa era alta, pero el desarrollo del partido no acompañó y Rayados volvió a mostrar problemas que ya arrastra desde hace tiempo.

Pese a llegar con bajas importantes, los Diablos Rojos se llevaron el triunfo por 1-0, dejando en claro que tienen argumentos para volver a pelear por lo más alto y soñar incluso con el tricampeonato. En cambio, en Monterrey el golpe fue fuerte y la presión comenzó a caer con más fuerza sobre el entrenador español.

La derrota volvió a poner a Domènec Torrent en el centro de la escena, ya que el margen de error parece cada vez más reducido. El técnico sabe que si los resultados no mejoran en el corto plazo, en el club deberán replantearse muchas cosas de cara al futuro inmediato.

En conferencia de prensa, el ex entrenador del Atlético San Luis fue claro y dejó un mensaje directo sobre lo que le falta al plantel. “Nos falta gente importante arriba, todo el mundo lo sabe”, expresó Torrent, dando a entender que el equipo necesita reforzarse con delanteros y que la directiva deberá moverse antes del cierre del mercado de pases.

Torrent confía en su equipo

Aun así, el estratega español intentó bajar la tensión y transmitió confianza pese al traspié inicial. “Es la primera jornada. Tengo la sensación de que vamos a hacer un mejor campeonato que el año pasado. Estoy convencido por muchas cosas: lo que veo, la gente nueva que ha venido y que nos va a ayudar muchísimo”, afirmó, dejando en claro que confía en que Rayados puede cambiar la historia en este Clausura 2026.

