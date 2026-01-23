Rayados ya sabe que no podrá contar más con Germán Berterame. El delantero estrella del club, y uno de los jugadores que más se han destacado en el último tiempo en el equipo, se marcha al Inter Miami para ser nuevo compañero de Lionel Messi.

La venta de Germán Berterame no cayó en un momento ideal para Monterrey debido a que la temporada ya comenzó. Si bien la idea es comprar a un reemplazante, mientras tanto otros jugadores deberán tomar más protagonismo y uno de ellos es Roberto de la Rosa.

Roberto de la Rosa sobre Germán Berterame

“Es una responsabilidad muy grande porque es un jugador muy importante para el equipo. Y, pues sí, la verdad que trabajamos para aprovechar todas las oportunidades que haya y siempre en beneficio del equipo, tratando de hacerlo mejor para que sea así”, comentó el delantero mexicano mientras salía de El Barrial.

“Tanto Moxi (Joaquín), Anthony (Martial) y yo siempre hemos trabajado el día día, ya que no sabemos nada que sea concreto, aunque esté Berterame o no esté Berterame estamos preparados para entrarle a lo que nos toque y aportar el granito de arena“, agregó Roberto de la Rosa.

Roberto de la Rosa, una de las variantes que tiene Rayados en su plantel (Getty Images)

“Si es así, que toque que se vaya, estamos trabajando para tratar de suplir esa baja y de la mejor manera para el beneficio del equipo”, concluyó el futbolista de 26 años acerca de Germán Berterame y su inminente salida al Inter Miami.

Germán Berterame convirtió 68 goles en 153 partidos con Rayados y el delantero ya aportó dos tantos en los tres encuentros disputados en el Clausura 2026. Roberto de la Rosa solo ha anotado 4 tantos en 52 juegos y es probable que ahora tenga más oportunidades sin el nacionalizado mexicano, por lo que intentará aprovecharlas.

