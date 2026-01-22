¿Por qué Javier Aguirre teme por Germán Berterame rumbo al Mundial 2026?

Ya es un hecho: el delantero Germán Berterame será nuevo jugador de Inter Miami y abandonará a Rayados tras tres años y medio en la institución mexicana. El futbolista asumirá nuevos desafíos y tendrá la dicha de poder jugar con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, más allá del cambio de aires del jugador, una cuestión preocupa a Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana. Y es que la Liga MX cederá a los jugadores un mes antes del Mundial 2026 para que trabajen con Vasco y el argentino naturalizado podría perderse esa posibilidad.

Así lo narró el DT: “Hablé con él, está en ese proceso de transferencia. Me ocupa la gente que, cuando iniciemos la concentración final, tengan trabajo con su equipo. Intentaremos traer al mayor número de jugadores que podamos, entiendo que va a ser difícil“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, agregó: “Lo tenemos planificado. Lo de Germán que se fuera al extranjero es parte del juego tan dinámico. Hay otro también, no diré nombre, que está buscando su opción en Europa. Iremos individualmente viendo con los técnicos o dueños de los equipos, los gerentes, si de buena voluntad nos lo facilitan”.

Y continuó: “Lo tenemos contemplado, tenemos el plan de trabajo, nos ayudaremos con gente joven, Sub 20, Sub 23. No estoy preocupado, también él está tranquilo“. De esta manera, el nuevo futbolista de las Garzas deberá mostrar lo mejor de si mismo para no perder terreno, ya que compite con Juliá Quiñones y Armando González para ir al torneo.

¿Cómo fue el ciclo de Germán Berterame en Rayados?

ver también Las 5 ventas más caras de la historia de Rayados: cómo queda Germán Berterame a Inter Miami

Desde su arribo a mediados de 2022, el goleador argentino fue parte de 152 compromisos con los regiomontanos, siendo titular en 136 de ellos. Marcó 67 goles y realizó 15 asistencias, dejando en claro su importancia en la cuota ofensiva del equipo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis