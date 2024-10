Fidel Ambriz resaltó en León como una de los jóvenes más prometedores del futbol mexicano. Gracias a su buen rendimiento en La Fiera, el centrocampista de 21 años fue fichado por Rayados, donde a pesar de llegar con el actual Apertura en desarrollo -llegó tras la quinta fecha- logró ganarse una consideración cada vez mayor en el equipo albiazul.

En las últimas horas, el futbolista de La Pandilla habló con TUDN y explicó cuáles son los jugadores de referencia en su puesto. Y si bien afirmó que recibe comentarios de que su estilo de juego es similar al del brasileño Casemiro, también aseguró que se identifica más con el español Rodri.

“Últimamente me dicen que mis aptitudes sobresalen hacia adelante, pero también muchos me dicen como pivote defensivo, un tipo Casemiro a la hora de cortar jugadas. Pero yo también me identifico mucho con Rodri porque al contención moderno se le llama, no ‘box to box’ que lo es, pero que va muy bien hacia adelante. Mete goles, pero a la hora de defender lo hace muy bien, ese tipo de jugador me caracteriza”, comentó el guanajuatense.

Fidel Ambriz aseguró que se identifica con el español Rodri. (Imago)

Pese a esto, Ambriz también expresó su admiración para dos futbolistas nacionales, puesto que destacó y dijo sentirse identificado también con José Juan Vázquez y con, nada menos, Rafa Márquez.

“Me gustaba mucho el ‘Gallito’ Vázquez porque me identificaba con él en su estilo de juego y en cómo se comportaba dentro de la cancha. Rafa Márquez cuando estaba en Europa, entonces con esa mentalidad también me identifico mucho de trabajar, de poder luchar por un sueño que obviamente es ser el mejor, el que sobresalga en los equipos”, agregó.

Ya sabe lo que es marcarle a Tigres

Este sábado 19 de octubre desde las 21:05 horas, Rayados recibirá a Tigres en una nueva edición del Clásico Regio, esta vez por la duodécima jornada del Apertura 2024.

Uno de los que posee un antecedente feliz contra los Felinos es justamente Fidel Ambriz, quien logró marcarle durante un partido por las semifinales de la Concachampions del 2023, torneo en el que los Esmeraldas se consagraron campeones.

Fidel Ambriz le marcó un gol a Tigres, cuando jugaba para León. (Imago)

“Fue un momento muy bonito en mi carrera, íbamos abajo en el marcador (NdeR: León había perdido la ida como visitante por 2-1) y fue como el parteaguas de la serie porque fue el 1-0 (…) fue lo más alto a lo que he llegado en mi carrera”, aseveró.

¿Cuánto ha jugado desde su llegada a Rayados Fidel Ambriz?

Fidel Ambriz acumula seis participaciones en Rayados desde su llegada a Nuevo León en agosto pasado. Al respecto, sus registros indican que estuvo en cancha durante 305 minutos y que integró el equipo titular en tres ocasiones.