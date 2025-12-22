Rayados de Monterrey fue uno de los equipos que mejor se reforzó en los últimos años, apostando fuerte por futbolistas de primer nivel que supieron brillar en el futbol europeo con la ilusión de pelear por títulos importantes. Sin embargo, los resultados no acompañaron y en los torneos más recientes el conjunto regiomontano terminó quedando eliminado en todas las competencias que disputó.

Uno de esos refuerzos de jerarquía fue Sergio Canales, mediocampista español con una extensa y destacada trayectoria en España. Desde su llegada a México en 2023, el volante se convirtió en uno de los referentes del plantel y en una pieza clave dentro del funcionamiento del equipo.

Pese a su importancia en Rayados, el futuro de Canales comienza a generar interrogantes. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible regreso al futbol europeo crecieron y empiezan a tomar cada vez más fuerza de cara a la temporada 2026.

Según informó el periodista Axel Solís, tanto Racing de Santander como Real Betis ya le habrían presentado propuestas al jugador con la intención de sumarlo a sus filas a mediados de 2026, cuando su situación contractual con Rayados podría definirse.

El vínculo entre Sergio Canales y Rayados de Monterrey finaliza en junio de 2026, aunque el contrato contempla una opción de renovación automática por una temporada más. No obstante, esa extensión solo se activará si ambas partes coinciden en continuar juntas, por lo que el futuro del español todavía está abierto.

Canales habló sobre la posibilidad de volver al Betis

Consultado sobre un posible regreso al Real Betis, club donde es muy querido por los aficionados, Canales fue cauto y evitó alimentar los rumores: “Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí, en Monterrey. Entonces, hasta ahí estamos”, expresó el mediocampista, dejando la puerta entreabierta para lo que pueda suceder más adelante

