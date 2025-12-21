Este domingo 21 de diciembre el Real Betis decidió hacerle un homenaje a Sergio Canales donde le hizo entrega de un reconocimiento. El jugador que hace poco más de una semana salía criticado por la afición de Rayados por el fracaso que tuvo la institución en las semifinales ante Toluca, ahora fue bien recibido en su anterior equipo.

En esta ocasión le hicieron una especie de “despedida” después de haberse ido en 2023 rumbo al equipo de la Liga MX. Antes del duelo entre el conjunto bético y el Getafe fue que ante su público fue recibido en compañía de su familia. Pero lo llamativo de esto fueron las palabras de Manuel Pellegrini, DT de la escuadra, quien desde ayer lo recibió en la Ciudad Deportiva.

“Estuve con Sergio ayer, vino a hacer una visita a la Ciudad Deportiva. Me alegro mucho por él porque está haciendo una buena campaña en un club importante como el Monterrey en México. Tuvimos la fortuna de estar con él estos años en el Betis donde respondió plenamente de acuerdo a las expectativas que tenía”. Manuel Pellegrini en Betis TV

¿Guiño del Betis a Sergio Canales?

Con esto, el estratega hizo ver que el futbolista está haciendo su mayor esfuerzo dentro del conjunto, pero lo que más hizo ruido fue que hizo referencia a que aún podría jugar bien en la élite, ya que lo ve como un futbolista totalmente vigente que incluso si estuviera fuera del equipo regiomontano tendría cabida en cualquier plantel.

“Es un jugador plenamente vigente que goza mucho de su profesión y ya veremos su futuro hacia dónde va porque la verdad es que creo que todavía tiene contrato en México y es un jugador que tiene todavía muchos años más de fútbol”. Manuel Pellegrini

