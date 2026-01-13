Este martes arranca la J2 de la Liga MX donde el conjunto de Rayados tendrá que visitar a Necaxa. Por un lado, la escuadra regiomontana viene de perder un encuentro ante Toluca, el primero del Clausura 2026, por lo que anímicamente no vienen del todo bien, mientras que los Rayos con una victoria en su primer juego y sus refuerzos están con la idea de vencer.

Para la mala suerte de Domenec Torrent también perderá jugadores para este encuentro, ya que debido a molestias físicas el técnico ha tenido que descartar futbolistas desde el torneo anterior, lo cual ha afectado de cierta manera al equipo, aún cuando pudieron conseguir la Copa Pacífica en la pretemporada.

La buena noticia es que recupera a Jesús Corona, quien salió con un golpe en el torneo anterior y ahora se reincorporaría a la banca, sin embargo, no es seguro que pueda tener minutos ya que apenas está recuperándose y para evitar recaídas Torrent podría llevarlo con calma a menos de que sea necesario en la parte complementaria.

La primer ausencia de este duelo es Gerardo Arteaga, el zaguero no estará en el duelo de hoy debido a que tiene un problema estomacal. Lo vimos que tuvo que salir por una molestia después del juego ante Toluca, por lo que se dudaba que fuera un tema así, pero lo confirmó Torrent en conferencia y su baja en este partido termina por declararlo.

La segunda ausencia es la de Lucas Ocampos, aunque el futbolista ya reportó en El Barrial después de su parálisis facial, hay que recordar que estuvo en tratamiento de 7 días ya que era un tema viral, pero estaría con ciertos cuidados posteriores, es por esta razón que se tomó la decisión que en este duelo no fuera tomado en cuenta.

En síntesis