La foto que se viralizó y que pone en ‘duda’ el futuro de Sergio Canales en Rayados

Los jugadores de Rayados se encuentran de vacaciones después de su eliminación en la semifinal del Apertura 2025 en manos de Toluca. El plantel liderado por Domènec Torrent volverá a entrenar el próximo 27 de diciembre de cara a la nueva temporada.

Ya disipada la duda acerca de la continuidad de Domènec Torrent, la gran noticia en la previa del mercado se relacionó con la no renovación de Sergio Ramos. Por otro lado, existe la incógnita sobre la extensión del vínculo de Sergio Canales, otro de los referentes del plantel.

El centrocampista aprovechó las vacaciones para viajar a España y en las últimas horas se viralizó una foto de Sergio Canales con Manuel Higuera, Presidente de Racing de Santander. Recordemos que el jugador de Rayados creció y debutó en este club europeo.

Desde hace unos meses que existe la posibilidad de que Sergio Canales vuelva a España para retirarse en el Racing de Santander. “Tenemos muy buena relación (con el presidente del Racing), hablo mucho con ellos y llevamos mucho tiempo hablando. El Racing es, junto al Betis, lo que más ha marcado mi carrera. Sé que me encuentro en el mejor momento y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir, soy sincero y no lo sé”, expresó el jugador en noviembre acerca de su posible regreso al club que lo vio nacer.

Sergio Canales con el Presidente de Racing de Santander (X)

Más allá de la imagen que salió a la luz en redes sociales, este encuentro de Sergio Canales con el Presidente de Racing de Santander no quiere decir que el español no continúe en Monterrey. Como comentó el futbolista, el crack mantiene una buena relación con el directivo.

Las declaraciones del presidente de Racing de Santander

Unas horas después de la viralización de la foto, el directivo solo dijo que fue una charla entre amigos: “No sé por qué tiene que salir esa foto y por qué la gente va haciendo fotos a los demás… es un café que hemos tomado, dos amigos, y hemos estado hablando de cuestiones personales que no se pueden contar. Ya sabes que el presidente del Racing sueña con que Sergio Canales vista la camiseta del Racing otra vez, eso es algo que he dicho y que repito cuantas veces sea necesario”.

“Estamos hablando de un futbolista que tiene contrato en vigor, que es el ídolo de la afición de Rayados de Monterrey, que me consta que es un club señor, con valores, que intenta ayudar a los demás siempre, y vamos, lo último que el Racing va a permitir es ni perjudicar a Sergio Canales, ni perjudicar al Rayados de Monterrey. No vamos a hacer nada ni que moleste mínimamente ni al jugador, ni al club”, concluyó el Presidente del Racing de Santander.

Además, hace unos días, José Antonio Noriega confirmó que Sergio Canales seguirá en Rayados: “Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos. Él tiene contrato y una extensión automática que depende del rendimiento, así que por lo pronto no es un tema”.

En síntesis

Sergio Canales se reunió en España con Manuel Higuera, presidente del Racing de Santander.

José Antonio Noriega aseguró la continuidad del mediocampista en Rayados por contrato vigente.

El plantel de Monterrey retomará entrenamientos el 27 de diciembre tras sus vacaciones.

