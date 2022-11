Mañana por la tarde, México se juega su futuro en la en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando enfrente a una dura Arabia Saudita en el último partido del Grupo C. Por otro lado, mientras todo el mundo se resigna y no para usar la calculadora, Alan Pulida critica a los aficionados del Tri al marcar que hay que apoyar a la Selección Mexicana.

Cada vez falta menos y el ambiente es de decepción y resignación debido a que el conjunto del Tata Martino no ha jugado bien previo al mundial, mientras que en el torneo no apareció el amor propio para hacer algo diferente. Sin duda hay culpa del entrenador, tomó pésimas decisiones contra Argentina, y de los jugadores que no están en un buen momento.

Debido a esto, fanáticos del Tri se ven casi afuera del mundial y entienden que necesitan un milagro para lograr estar en octavos de final. A pesar de esto, Alan Pulido habló con MLS en Español y marcó que mientras haya chances se debe seguir apoyando. “Ya con esto de que van pasando los partidos y las circunstancias, te cambia el panorama, porque ya no depende tanto de México sino que tienen que ganar y esperar resultados, y claro que las esperanzas se van disminuyendo y la desilusión de la gente de que México es de los que no tienen gol, esa falta de gol que hemos venido encareciendo tiende a desilusionar a la gente”, comenzó el atacante de Sporting Kansas City.

Y agregó: “(Como lo dijo) El mensaje del 'Chicharito', mientras haya una posibilidad en la cual exista de poder clasificar hay que apoyarla. Ya se verá cuando se decida en el partido ante Arabia, pero siempre el apoyo y más en un Mundial tiene que ser fundamental para la selección". Por último, el exjugador de Chivas comentó que tiene sensaciones encontradas por no poder estar en Qatar 2022.

“Con muchas emociones encontradas. En mi caso que estuve en selección este año y pues tuve la operación, me hubiera encantado poder hacer algo más para poder pelear un puesto en la selección, pero también sé que el fútbol es así y pasan este tipo de momentos. Me estoy enfocando en mi recuperación, y ahora que estoy viendo los partidos, con esa buena vibra que le he mandado a mis compañeros”, finalizó Alan Pulido.

