La filtración del nombramiento y el madruguete de Tigres a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para confirmar que Diego Cocca es el nuevo director técnico de la Selección Mexicana es un tema que ha caído mal en algunos directivos de la Liga MX. El malestar es principalmente por el pésimo manejo de comunicación y conducción que ha tenido la FMF.

Que prensa y club felino se hayan anticipado al organismo que debe llevar el orden para anunciar a Cocca tiene molestos a dirigentes como Armando Martínez, presidente del Pachuca. Cuestiona el proceso poco claro y desorganizado que se ha vivido para elegir al sucesor de Gerardo Martino.

Para empezar, Martínez criticó que no se haya tenido la capacidad de conducir con discreción la elección del entrenador. Concibe como irresponsable que la información se diera a conocer por canales que no son los apropiados: “Yo no lo haría así; nosotros no lo haríamos así. Pero cada quien tiene su estilo”, externó en entrevista para ESPN.

De igual forma considera una falta de respeto por parte de la FMF que no se tenga la decencia de comunicarse con los candidatos que sostuvieron conversaciones para asumir el cargo de timonel del Tri. Le parece una grosería que ni siquiera se haya tenido la cortesía de decirles que Cocca era el elegido.



“Ahora, ya que les informen a los que estuvieron entrevistando. Sé que platicaron con Nacho Ambriz, Guille Almada y Miguel Herrera. Entonces, lo mínimo que se merecen los demás es que les avisen que no son los elegidos y luego que se haga un comunicado oficial”, concluyó.