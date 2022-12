Pese a no ser mexicano, André-Pierre Gignac se siente uno más. El francés de 36 años lleva ya siete años en la Liga MX, donde ha tenido grandes éxitos con la camiseta de los Tigres UANL. Por tal motivo, se trata de una persona que conoce muy bien el futbol azteca y emitió su opinión respecto al próximo entrenador del Tri.

En diálogo con Fox Sports, Gignac contó a quién le gustaría ver en el banquillo de la Selección Mexicana, pero sorprendió también al referirse a Miguel Herrera, su entrenador hasta hace días atrás: "¿Queremos un entrenador con capacidades o uno que haga comerciales?", esbozó.

Instantáneamente, Gignac aclaró que no se trata de algo en contra del Piojo, quien también podría ser una buena opción, pero sus palabras, de todas formas, llamaron la atención. "No, no tiene nada que ver con él. Para mí Miguel también es candidato después de lo que hizo con nosotros en año y medio. Estamos en el Top 3 en puntos aunque sí fallamos en Liguilla".

El preferido de Gignac

Al igual que un referente de la Selección Mexicana como Cuauhtémoc Blanco, Gignac develó que le gustaría ver a Marcelo Bielsa como reemplazo de Martino: "La adaptación sería rápida, no hay ninguna duda. Es muy detallista, trabaja mucho con jóvenes, sabe mucho de estadísticas". De todas formas, el francés aclaró: "En cuanto a la adaptación es lo mejor para mí, pero para la identidad yo iría con un mexicano".

Gignac conoce muy bien a Marcelo Bielsa de su paso por Olympique de Marsella, previo a dejar la Ligue 1 para recalar en la Liga MX. Por su parte, el estratega argentino ya conoce al futbol mexicano, aunque el mismo data de 1992 a 1996, cuando pasó por Atlas y América.

