Después de que Diego Cocca fuera anunciado como el nuevo director técnico de la selección mexicana por parte de Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, responsables de la Comisión de Selecciones Nacionales, comenzaron a escucharse reacciones de y en torno a los candidatos que no fueron elegidos.

Por ejemplo, los Tuzos del Pachuca le mandaron un mensaje reconfortante a su director técnico uruguayo Guillermo Almada mientras que Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca hizo un llamado a apoyar a Diego Cocca como nuevo estratega de la selección mexicana.

En su caso particular, Miguel Herrera llegó a un arreglo para hacerse cargo de los Xoloitzcuintles del Tijuana y ya en su regreso a la frontera mandó un mensaje respecto a la oportunidad que tuvo de ser nuevamente el director técnico de la selección mexicana: "cada que me pregunten diré lo mismo, siempre estaré listo".

Sin embargo, lo anterior no significa que Miguel Herrera se haya quedado pensando en la selección mexicana porque ya tiene un nuevo compromiso en la Liga MX con el Tijuana. "No me candidateo, me preguntan que si pienso en la selección y es no, pienso en Xolos", dijo el entrenador en su presentación con la jauría fronteriza.

Miguel Herrera no podía rechazar la propuesta de Tijuana

Miguel Herrera fue director técnico de los Xoloitzcuintles del Tijuana en una primera etapa entre el torneo Clausura 2016 y el Clausura 2017, habló del nuevo encuentro con el presidente del club Jorgealberto Hank Inzunza: "Siempre ha tenido confianza en mí, me vino a buscar y más que nada me siento orgulloso y no me queda más que retribuirle eso por el agradecimiento que le tengo y el cariño a la institución, porque les quedé a deber. Con esa ilusión regreso. No lo pensé un momento, en cuanto me dijo le respondí que sí. Tenía llamados de otros lados, pero al señor le dije que si. Soy leal y no mentiroso".