En la jornada de este jueves, Diego Cocca dio a conocer su primera lista de convocados para la Selección Mexicana de cara a los partidos frente a Surinám y Jamaica, el 23 y 26 de marzo respectivamente, en el cierre de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones Concacaf. Hubo de todo: respetó la gran base que fue al Mundial de Qatar 2022, incluyó sorpresas y también dio que hablar por algunas ausencias.

Andrés Guardado (Real Betis - España), Héctor Herrera (Houston Dynamo - Estados Unidos), Rogelio Funes Mori (Monterrey - México), Alfredo Talavera (Fútbol Club Juárez - México), Rodolfo Cota (Club León - México), Rodolfo Pizarro (Inter Miami - Estados Unidos), Marcelo Flores (Real Oviedo - España), Jesús Manuel Corona (Sevilla - España), Javier Hernández (Los Angeles Galaxy - Estados Unidos), Alexis Vega (Deportivo Guadalajara - México) y Víctor Guzmán (Deportivo Guadalajara - México), por ejemplo, fueron algunas de las figuras no citadas por el DT argentino.

¿Por qué Diego Cocca no convocó a Víctor Guzmán?

Aquí pondremos el ojo en la no convocatoria del Pocho, quien está atravesando un gran momento con Chivas de Guadalajara en la Liga MX y sin dudas merecía la oportunidad de ser llamado al Tri. Tal es así que Diego Cocca fue consultado sobre su decisión, y apuntó: "En Pachuca jugaba en una posición que ahora en las Chivas lo está haciendo de una manera distinta, en la cual, creo que hay otros jugadores que me gustan más".

"Es uno de los jugadores que está siendo seguido, visto y parte también de mi voluntad es tener la posibilidad de poder hablar con él para explicarle y decirle lo que yo necesito que haga, para poder verlo de la mejor manera y que en la medida que lo vaya pudiendo hacer, seguramente que va a mantener la posibilidad de ser convocado", completó.

Sin embargo, habría un polémico motivo por el que no fue tenido en cuenta. Según reveló Gibrán Araige, reportero de TUDN, el entorno del futbolista cree que fue excluido por el resultado adverso en el control antidopaje del 2019. "A través del club y el entorno del propio Víctor Guzmán, gente cercana, nadie se lo explica. Hay molestia incluso porque no esté en esta convocatoria de 34 jugadores y ellos creen que pueda ser el tema del doping en el pasado lo que le está afectando. Lo sospechan, no es algo que pueda confirmar, pero es una realidad que el entorno del Pocho cree que por eso no está en esta convocatoria", señaló.