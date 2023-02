La Selección Mexicana de Futbol tiene a su flamante entrenador en Diego Martín Cocca, quien días atrás fue anunciado por la Federación Mexicana de Futbol después de una vertiginosa salida de los Tigres UANL, ya ha comenzado a trabajar de cara al proceso mundialista. El argentino se impuso de manera sorpresiva ante otros importantes candidatos, entre ellos, Miguel Herrera.

El Piojo, quien finalmente firmó para Xolos de Tijuana, rompió el silencio y reveló la manera tardía en la que se enteró que no era el designado para hacerse cargo del equipo nacional, además de confesar que no quiso conocer los motivos por los cuales su proyecto no prosperó y sí lo hizo el del ex del Atlas.

"No quise tocar el tema. Si ya lo habían comunicado, después de haber salido a la luz se comunicaron conmigo para decirme que no éramos los elegidos, ya que había salido por todos lados. No le pedí alguna explicación, cuando él me habló (Jorgealberto Hank) fue para ofrecerme su proyecto de Xolos. Ni la quiero tocar, al final de cuentas lo que me puedan decir ya no tiene cabida, ya eligieron un técnico, ya tomaron su decisión. Pudieron unos apoyarme, otros no, al final está un técnico, quedaron de acuerdo todos los que tenían que tomar votación. Nosotros tenemos que pensar en lo que sigue y trabajar", declaró el DT para Claro Sports.

Con cierto recado para Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, Miguel Herrera dijo haber rechazado propuestas de trabajo a la espera de la respuesta de los directivos de la FMF, la cual, como mencionó, finalmente ocurrió después de que ya se supiera que Cocca era el elegido.

"Rechazamos algunas propuestas (mientras aguardaba respuesta de la Selección). Ya que estaba anunciado me habló primero Rodrigo y luego Jaime. Pero como lo he dicho, yo siempre agradeceré el poder haber estado ahí en esta lista de técnicos importantes dentro del fútbol mexicano y de fuera por un par de nombres que se manejaban. Lo más importante es seguir trabajando, seguir demostrando que tienes capacidad y que puedes estar en ese bagaje de técnicos importantes", concluyó el Piojo.