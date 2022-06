La Selección Mexicana viene de vencer por 2-1 a Nigeria, en un encuentro en el que lejos estuvo de brillar, aunque algunos futbolistas sí que aprovecharon sus minutos. El Tri, dirigido por Gerardo Martino, enfrentará esta noche a Uruguay y luego lo hará ante otra selección sudamericana como Ecuador. Luego, será el turno de iniciar la participación en la Nations League.

Mientras Gerardo Martino reconoció sus dudas acerca de si Uruguay era el mejor rival posible, Diego Alonso, quien reemplazó a Oscar Washington Tabárez, se mostró conforme con el amistoso pactado. La clasificación del combinado charrúa corrió riesgo durante las Eliminatorias Sudamericanas, pero el ex entrenador de los Tuzos asumió y obtuvo de inmediato buenos resultados.

“Lo que entendemos es que hemos elegido a México porque tiene un sistema de juego parecido a los rivales del grupo, y así podemos ver cómo reaccionamos. Y eso nos puede ayudar en la preparación”, argumentó Diego Alonso, entrenador del combinado uruguayo que integrará el Grupo H en el Mundial de Qatar 2022, junto a Corea del Sur, Portugal y Ghana.

Incluso, Diego Alonso no tuvo reparos a la hora de decir cuáles eran esos rivales que se parecían al Tri, su rival de esta noche: “Los dos primeros (Corea del Sur y Portugal). El sistema es lo más similar, pero nosotros vemos fases de juego, el comportamiento, la manera en que salen jugando. Eso es lo que vemos. Quiero ver el funcionamiento, quiero ver si somos capaces de presionar ante un equipo que juega bien en posesión”, explicó sobre la elección de México como rival en el amistoso.

Su paso por la Liga MX

Seis años atrás, Diego Alonso, hoy entrenador uruguayo, le dio a Pachuca su último título, al consagrarse en el Clausura 2016: “Tuve la suerte de que me hicieran campeón, así que estoy agradecido”. Además, respondió acerca de Víctor Guzmán, parte de aquel equipo: "Me reservo mi comentario. No creo que sea necesario. No soy seleccionador de México, soy seleccionador de Uruguay. Y él, lamentablemente, no puede ser uruguayo", afirmó.