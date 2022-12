Gerard Piqué tiene algunas semanas alejado del futbol profesional, y aún sigue dando de qué hablar por sus opiniones y lo activo que se muestra en el día a día dentro de las redes sociales, en las cuales entrega cualquier cantidad de aportes.

El último proyecto del exBarcelona es la Kings League, innovadora propuesta futbolística que tendrá la participación de personajes como Chicharito Hernández y Gerardo Torrado, además de conocidos streamers.

La Kings League está encabezada por Gerard Piqué, el cual suele tener un estilo bastante ácido y sincero que a algunos puede incomodar. Esta ocasión, en una transmisión se burló del papel del Tricolor en Qatar 2022.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo de forma claramente sarcástica.

Los mexicanos involucrados

La famosa streamer Rivers es la dueña del equipo Pío FC, eligiendo como su director técnico a Gerardo Torrado. El colombiano residido en México Juan Guarnizo confirmó que podría contar entre sus fichajes a un nacional que estuvo en Juegos Olímpicos. Por su parte, Ibai Llanos tendrá en Porcinos FC a Chicharito Hernández.