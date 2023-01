Incluso antes de salir de Tigres UANL y de que la Selección Mexicana a cargo de Gerardo Martino fracasara en Qatar 2022, Miguel Herrera reconocía sus ganas de volver a dirigir al Tri. Ahora, ya sin trabajo y sin el Tata ni ningún otro colega en el cargo, el Piojo reitera su deseo y asegura estar preparado para el desafío.

Aunque de momento poco se sabe acerca de quién será el próximo entrenador de la Selección Mexicana, Miguel Herrera siente que está en carrera: "Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso. Hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo. Sé que no soy el único", reconoció.

En diálogo con TUDN, quien hasta hace poco fuera entrenador de Tigres UANL, volvió a analizar su proceso a cargo de la Selección Mexicana: "Hay una revancha natural. No me fui por resultados. Entregué los resultados que me pidieron. Me parece que hice bien las cosas. No mejor que muchos, pero hice bien las cosas, igual que todos eliminados en Octavos de Final, pero dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo: entré de bomberazo. Después vino un proceso en en el que creo que pudimos hacer mejor las cosas", reflexionó el Piojo.

Los destinos que rechazó Miguel Herrera

El entrenador de 54 años tiene tantas ganas de regresar al Tri, que afirma haber descartado otras ofertas: "Me han buscado de afuera. Siempre he dicho que Qatar y Arabia, pero sigo insistiendo que voy a esperar este proceso de selección, que se decida cuál va a ser el DT, porque si me llaman, estoy listo. Si me dicen 'tienes un proyecto', lo tengo", insistió Miguel Herrera.

El Piojo se mostró confiado y dispuesto a esperar una resolución antes de aceptar cualquier otro ofrecimiento: "Tengo la capacidad y experiencia con mi cuerpo técnico, pero también estamos listos para proyectos de cualquier otro lado. La MLS también hay gente que me está hablando, que está mi nombre sonando y sí les he contestado, pero en este momento es esperar y ver si se da la posibilidad de estar en Selección", concluyó el entrenador.