El ex jugador de la Selección Mexicana se dice preocupado por el momento que vive el Tri de Gerardo “Tata” Martino, así como la falta de atacantes mexicanos.

Tras el revés que sufrió la Selección Mexicana a manos de Estados Unidos después de caer 2-0 en las Eliminatorias de la CONCACAF, el ex seleccionado del Tri, Ángel Reyna se le fue a la yugular a los pupilos de Gerardo “Tata” Martino, pues asegura que México ya perdió la etiqueta del Gigante de CONCACAF, y se la ha otorgado a los estadounidenses.

"Los norteamericanos tienen una fórmula definida de trabajo y lo trabajan durante los 90 minutos o más que dura el partido. La llevan a cabo de la 'A' a la 'Z', con la misma intensidad y con el mismo ímpetu, tal vez con menos talento que nosotros. Tenemos más talento, más capacidad, pero nos falta mantenerlo durante todo el partido. Volveremos a recuperarnos y a poner a Estados Unidos en su lugar, porque ya nos quitó la etiqueta del gigante y el gigante nos corresponde a nosotros", mencionó Reyna a ESPN.

Pese a estos descalabros que ya suman tres en lo que va del año de suma importancia, pues uno fue en la final de Nations League, otro también en estas instancias de la Copa Oro, y ahora en busca de su boleto al Mundial de Qatar 2022, algo que asegura se va a conseguir sí o sí, pues México tiene con qué clasificar.

"La selección mexicana tiene que pasar, como en su momento con La Volpe, caminando esta eliminatoria porque el talento está de sobra, tienen grandes jugadores dentro y fuera de la cancha y están otros esperando oportunidades. Hay bastante material y hay bastante de donde sacar para todos los partidos salir con la victoria".

Lo que a Reyna realmente le preocupa es la falta de atacante aztecas tras el arribo de Funes Mori: "Rogelio Funes Mori al final de cuentas es extranjero, aunque esté representando a la selección mexicana. Es un gran jugador y un goleador nato, pero es extranjero. Henry Martin, que a mí me encantan sus movimientos, me encanta como jugador, pero realmente creo que nos hace falta enfocarnos tanto en el talento como en las posiciones. En México ya no hay centros delanteros natos ni tampoco hay volantes ofensivos que puedan surtir a los delanteros".